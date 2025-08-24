Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 11:07

Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова

Защита актрисы Дрожжиной обратилась в Верховный суд после приговора

Наталия Дрожжина Наталия Дрожжина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита актрисы Наталии Дрожжиной и ее супруга, юриста Михаила Цивина, подала апелляционную жалобу на приговор по делу о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, пишет РИА Новости. Документ был направлен в Верховный суд Российской Федерации.

Жалобы поступили в суд, — сказал источник агентства.

Согласно материалам следствия, Цивин и Дрожжина, завоевав доверие вдовы артиста Гитанe Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, похитили практически все их денежные сбережения, превышающие 20 млн рублей. Кроме того, знакомый нотариус супружеской пары Дмитрий Бублий подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением. На основании этих документов к мошенникам перешли права на долю в квартире на улице Серафимовича, квартиру в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, принадлежавшие Марии Баталовой.

Ранее в суд Казани поступил иск о конфискации имущества, принадлежащего бывшему вице-премьеру Татарстана и экс-министру образования Энгелю Фаттахову. Общая сумма исковых требований составляет 651 млн рублей. Исковое заявление затрагивает не только личное имущество Фаттахова, но и активы его близких родственников.

