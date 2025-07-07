Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 13:17

Стало известно наказание для давшей покурить вейп обезьяне боксерши

Федерация бокса вынесла предупреждение угостившей обезьяну вейпом спортсменке

Анастасия Лучкина Анастасия Лучкина Фото: Социальные сети

Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной после того, как девушка угостила обезьяну вейпом в крымском сафари-парке «Тайган», сообщается на официальном сайте организации. Решение приняла дисциплинарно-этическая комиссия.

Применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения, — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Ранее Лучкина сняла на видео, как она курит вейп около клетки с обезьяной и протягивает устройство животному. Орангутан взял устройство и повторил все действия девушки.

Позднее Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном. Она добавила, что перед ней другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, поэтому она решила повторить этот поступок за ними. Девушка подчеркнула, что очень любит животных и не хотела причинить вреда здоровью орангутана.

Президент Федерации бокса России и глава IBA Умар Кремлев заявил, что поведение Анастасии Лучкиной является недопустимым. Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина призвала вернуть спортсменку в бокс и не выгонять из Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

обезьяны
электронные сигареты
боксеры
росийские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.