Стало известно наказание для давшей покурить вейп обезьяне боксерши

Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной после того, как девушка угостила обезьяну вейпом в крымском сафари-парке «Тайган», сообщается на официальном сайте организации. Решение приняла дисциплинарно-этическая комиссия.

Применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения, — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Ранее Лучкина сняла на видео, как она курит вейп около клетки с обезьяной и протягивает устройство животному. Орангутан взял устройство и повторил все действия девушки.

Позднее Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном. Она добавила, что перед ней другие посетители зоопарка также «угощали» обезьяну табачными изделиями, поэтому она решила повторить этот поступок за ними. Девушка подчеркнула, что очень любит животных и не хотела причинить вреда здоровью орангутана.

Президент Федерации бокса России и глава IBA Умар Кремлев заявил, что поведение Анастасии Лучкиной является недопустимым. Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина призвала вернуть спортсменку в бокс и не выгонять из Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.