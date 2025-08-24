Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад 75 лет назад были казнены генералы Кулик и Гордов

24 августа 1950 года, ровно 75 лет назад, в Москве были приведены в исполнение смертные приговоры, вынесенные генералам Григорию Кулику и Василию Гордову, вспоминает Lenta.ru. Роковую роль в их судьбе сыграла случайная беседа за столом, которая велась под запись органами государственной безопасности.

Оба военачальника остановились в гостинице «Москва» во время служебной командировки из Куйбышева. Фронтовики и герои войны за распитием алкогольных напитков вспоминали прошлое и обсуждали военные операции, постепенно перейдя к политическим темам. Генералы в состоянии опьянения начали критиковать руководство страны, в том числе Иосифа Сталина, который был боевым товарищем Кулика по Гражданской войне.

Против Кулика и Гордова возбудили уголовное дело по обвинению в подготовке покушения на советское руководство. В ходе следствия от них добились признательных показаний. Еще в 1946 году их отстранили от занимаемых должностей и взяли под стражу. Судебный процесс продолжался несколько лет, и только 24 августа 1950 года Военная коллегия Верховного суда вынесла окончательный приговор — высшую меру наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.

Ранее суд в Вологодской области принял решение по иску региональной прокуратуры, требовавшей демонтажа памятника Иосифу Сталину. Монумент был установлен на территории музея «Вологодская ссылка». Памятник подлежит возврату предпринимательнице из Подмосковья Екатерине Ложеницыной, которая осуществляла его изготовление и установку. Дополнительно Ложеницына обязана вернуть в бюджет области 10,5 млн рублей.