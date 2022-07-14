Московские полицейские изъяли 150 тысяч опасных электронных сигарет Московские полицейские изъяли 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали шестерых мужчин, которые организовали международный канал поставки в столицу крупных партий немаркированных электронных сигарет. Как сообщается на сайте МВД, у них изъяли более 150 тысяч таких вейпов.

По данным следствия, мужчины изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества и с 2007 года поставляли сигареты из Восточной Азии под видом мелких бытовых приборов в торговые предприятия и интернет-магазины. Экспертное исследование показало, что содержание никотина в них значительно превышает заявленное на упаковке.

В местах жительства участников группы и в используемых ими офисных и складских помещениях были проведены обыски, в ходе которых было изъято более 150 тысяч электронных сигарет, более 600 млн рублей, а также иностранная валюта и бухгалтерская документация. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее исследование Высшей школы экономики показало, что на всем российском рынке легально работают лишь две компании по производству жидкостей для заправки электронных сигарет, а легальные производители самих сигарет отсутствуют вовсе.

По итогам 2021 года нелегальной продукцией были признаны более 99,9% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей. Производители никотиновых систем для электронных сигарет обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить сроки вступления в силу обязательной маркировки электронных систем доставки никотина и запустить ее с 1 марта 2023 года.