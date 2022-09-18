В Кремле сообщили, что ШОС не дружит против кого-то Песков: ШОС не является противовесом союзу стран G7

Фото: kremlin.ru

Шанхайская организация сотрудничества не является противовесом союзу стран G7, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, задача ШОС — получение выгоды для народов стран-членов.

Это не про то, чтобы дружить против кого-то. Это про то, чтобы дружить во имя каких-то более высоких идеалов и во имя выгоды народов стран, которые участвуют в ШОС, — подчеркнул Песков.

16 сентября на саммите ШОС лидеры стран-членов подписали Самаркандскую декларацию. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».

Среди основных положений документа указаны ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны отдельными странами, сохранение космоса свободным от оружия.

Также стало известно, что Белоруссия станет новым членом организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества сообщил, что у Анкары есть желание стать новым членом ШОС. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии.