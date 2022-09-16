Белоруссия станет членом ШОС Президент Узбекистана заявил о принятии Белоруссии в страны — члены ШОС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начнется процедура по принятию Белоруссии в свой состав, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите организации в Самарканде, передает РИА Новости. Также он добавил, что пять стран — Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма — получат статус партнера по диалогу ШОС.

Мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС, — сказал Мирзиеев.

Ранее 16 сентября на саммит прибыл президент России Владимир Путин. В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудят перспективы углубления сотрудничества на фоне происходящих в мире глобальных изменений, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизацию ее деятельности и совершенствование механизмов противодействия угрозам безопасности. Кроме того, будут затронуты темы усиления внешнеполитической координации и повышения взаимодействия в экономической сфере.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ШОС наращивает свое влияние в мире. По его словам, организация полностью лишена влияния со стороны США, а ее деятельность оставляет позади политику однополярного мира, продвигаемую Вашингтоном.