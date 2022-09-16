Путин прибыл на заседание лидеров стран ШОС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Главы государств проведут заседание в узком составе и обсудят широкий круг вопросов, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствовал участников встречи, после чего они все вместе сфотографировались.

В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудят перспективы углубления сотрудничества на фоне происходящих в мире глобальных изменений, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизацию ее деятельности и совершенствование механизмов противодействия угрозам безопасности. Кроме того, будут затронуты темы усиления внешнеполитической координации и повышения взаимодействия в экономической сфере.

После данной встречи состоится заседание в расширенном составе. По итогам саммита его участники подпишут Самаркандскую декларацию ШОС.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ШОС наращивает свое влияние в мире. По его словам, организация полностью лишена влияния со стороны США, а ее деятельность оставляет позади политику однополярного мира, продвигаемую Вашингтоном.