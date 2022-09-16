Пушков заявил о росте влияния ШОС в мире

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) увеличивает свое влияние в мире. По его словам, деятельность ШОС оставляет позади политику однополярного мира, продвигаемую США. Парламентарий отметил, что организация полностью лишена влияния со стороны США.

ШОС — принципиально новая организация, лишенная влияния США. Они все еще весьма сильны, но Рах Аmericana («Американский мир») — точно в прошлом, — написал Пушков.

Подписчики согласились с мнением сенатора и отметили, что миру нужно больше сотрудничества.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал прекрасными переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дипломат отметил, что диалог прошел «по-деловому, с обсуждением задач». Лавров заверил, что оценки международной обстановки у России и Китая полностью совпадают.

Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности китайской стороны на этот счет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.