Путин: Россия ценит позицию Китая по ситуации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности китайской стороны на этот счет, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.

Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, в ходе сегодняшней встречи, конечно же, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу — хотя мы и раньше об этом говорили, — заявил президент Путин.

Немецкое издание Handelsblatt 10 сентября указывало, что переговоры президента с председателем КНР в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют сигнал Западу, который можно будет считать поддержкой Москвы Пекином. По мнению авторов, недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань также оказал благоприятное влияние на укрепление альянса России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом».

Ранее The Washington Post упрекнул Китай в желании «усидеть на двух стульях». Эксперты подчеркнули, что политика Пекина выглядит как попытка «быть с Россией, сохранить нейтралитет и вместе с тем не оказаться под финансовой угрозой».