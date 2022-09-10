Handelsblatt: Китай пошлет сигнал Западу насчет России Handelsblatt: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина станет сигналом поддержки России

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пошлют сигнал Западу. Его можно будет считать поддержкой Москвы Пекином, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <...> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы, — отмечается в публикации.

Ее автор подчеркнул, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном. Однако он также оказал благоприятное влияние на укрепление альянса России и Китая «в рамках конкурентной борьбы с Западом».

Совет глав государств ШОС соберется в Самарканде 15 и 16 сентября.

Ранее стало известно, что Евросоюз был вынужден отказаться от идеи ввести потолок цен на газ после предупреждения Владимира Путина. Он заявил, что Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые решатся ввести лимит цен на российское сырье. Запад не в том положении, чтобы диктовать волю России, отметил Путин.