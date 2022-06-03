Дружба по расчету: Пекин поможет Москве преодолеть санкции? Похоже, китайцы выбрали тактику «двух стульев» в отношениях с Россией и Западом

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти пути экономической поддержки России в условиях жесткого санкционного давления, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Однако сделать это, по всей видимости, будет довольно «затруднительно». Выбранные способы должны быть такими, чтобы и Москве удалось помочь, и при этом не нарушить режим западных санкций. «Противоречивая», как отмечает издание, политика Пекина выглядит как попытка усидеть сразу на нескольких стульях — «быть с Россией, сохранить нейтралитет и вместе с тем не оказаться под финансовой угрозой». В то время как весь западный мир отвернулся от Москвы, китайские власти кричат о готовности совместно с российскими партнерами «противостоять общим вызовам ради светлого будущего». Но чем это обернется для Китая и как дорого может обойтись ему дружба с Россией?

Как утверждает WP, Пекин находится под давлением Москвы, которая рассчитывает получить от китайских партнеров какую-либо помощь в преодолении санкционного кризиса. О каких конкретно запросах идет речь, во всех подробностях неизвестно, но среди возможных — сохранение «торговых обязательств», а также финансовая и технологическая поддержка, которая была заблокирована со стороны США и других стран. Для КНР при этом сохранение дружеских отношений с Россией сегодня становится ключевой задачей. В любом случае Москва выступает одним из приоритетных партнеров по поставке углеводородов и нефти. Кроме того, пандемия коронавируса и вспыхнувшие весной этого года новые очаги «короны» в Шанхае и Пекине сильно ударили по китайской экономике и усугубили и без того сложную ситуацию с логистикой. Власти рассчитывают спасти ситуацию, налаживая торговые отношения с Россией.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Цистерны с нефтью

Однако стремление китайцев помочь Москве может обернуться угрозой для их национальных интересов, которыми они очень дорожат. На фоне развернутой Россией спецоперации на Украине Пекин рискует стать еще одним «изгоем» для Запада. А отмена поставок в КНР полупроводников и аэрокосмического оборудования в наказание за помощь России точно не на руку Китаю.

Мы понимаем затруднительное положение Москвы. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа, — сказал китайский источник WP.

Как бы то ни было, в прочности альянса между Россией и Китаем американцы сильно сомневаются. В целом у них есть все основания так полагать. Китайцы реально боятся попасть под действия вторичных санкций, поэтому целый ряд крупных компаний либо откладывают проекты, либо на какое-то время прекращают сотрудничество с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.

Идея о том, что Китай нам все даст или возьмет все, что мы сможем дать, — несостоятельна. Сегодня наложены санкции на наши суда и заходы в порты, что осложняет всю систему двусторонних торгово-экономических связей, — отметил Портяков.

При этом, по словам эксперта, на сегодняшний день наблюдается не самая худшая картина. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которая прошла на площадке РСМД, отметил, что торговая отрасль остается наиболее перспективной и динамичной сферой взаимодействия двух стран. По данным дипломата, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на треть и составил $140 млрд. При этом только за первый квартал этого года отмечается от 30% до 35% роста. Власти планируют дойти до $200 млрд досрочно хотя бы к концу 2022 года, но это маловероятно, считает Портяков. По его словам, при той инфраструктуре, которая существует сегодня, больше Россия поставить в Китай не сможет. Кроме того, после отключения Сбербанка от SWIFT ряд китайских банков отказался сотрудничать с российскими.

Все это понятно, так как в Китае на первое место ставят всегда национальные интересы. Помимо всего прочего, нужно понимать, что Россия не может дать Китаю то, что ему нужно. А нужен ему рынок в сотни миллиардов долларов (это рынок ЕС, США и АСЕАН). У КНР с Россией годовой товарооборот составляет всего $143 млрд. А теперь мы и не можем дать им рынок технологий (после начала спецоперации поставки китайских высоких технологий в Россию резко упали. — NEWS.ru). Это все-таки забота номер один на сегодняшний день. Тут важно не закрывать глаза на все это и не думать, что обойдется, а решать эти вопросы на практическом уровне. Политический благожелательный климат есть, но его одного недостаточно, чтобы решить проблемы. Надо работать с пониманием всей сложности ситуации и вести дело так, чтобы не поругаться. Мне кажется, сейчас мы многое не решим. Нам бы самим выплыть из этой ситуации. Однако нужна серьезная программа работы. У нас это единственная глобальная инициатива, и ее надо существенно усовершенствовать, — пояснил Портяков NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский кризис спровоцировал многочисленные болячки в области инфраструктуры и логистики, отметил на конференции директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. Тем более что наблюдаются огромные вложения в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». Только вот проблема заключается в том, что многие страны не умеют использовать даже те ресурсы, которые построены в рамках этой инициативы — она облегчила, но не решила проблемы железнодорожных перевозок. Впрочем, стороны недокрутили и решение угроз безопасности.

Структуры БРИКС, ШОС не дали адекватных ответов на вызовы безопасности. В рамках этих организаций, конечно, обсуждаются вопросы кибербезопасности. Однако никакого механизма совместного обеспечения кибербезопасности у нас не выработано. Кроме того, не выработан ответ на постоянно меняющуюся систему подготовки кадров. При разнообразии механизмов мы не видим, чтобы они давали быстрый и скоординированный ответ угрозе безопасности, — отметил Маслов.

Решение многочисленных проблем — сложный практический процесс, который невозможно заменить одними только уверениями в дружбе. Вероятно, китайские власти обеспокоены затянувшимся украинским кризисом. Ранее Пекин выступил против введения санкций в отношении Москвы, но боевые действия на Украине все же осудил. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй дипломатично сообщил: Пекин и Москва долгое время успешно сотрудничали, но сейчас проблема не в том, чтобы помочь России «обойти санкции», а в «пострадавших экономических и торговых отношениях» двух стран.

В своем видеообращении на конференции в РСМД глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гибридная война Запада против России открывает новые возможности для взаимодействия. Так, российский министр подчеркнул, что страны будут развивать свои валюты в торговле друг с другом.

В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю, кстати, уже приходится четверть нашего товарооборота, — сказал Лавров.

Сложившаяся ситуация в мире привела к идеи создать цифровой юань, который должен ослабить обострившиеся проблемы в банковской системе.

Во многом это создание новой системы блокчейна, которая контролируется государством. Сегодня киберюань предлагается не только китайским гражданам, но и для использования в трансграничных платежах. Волей-неволей Россия будет откликаться на такие предложения. При этом со стороны Москвы звучат предложения создать новый тип валюты. Все эти предложения говорят о том, что нынешняя банковская финансовая система является абсолютно неудобной для стран, которые испытывают вызовы, — отметил Алексей Маслов.

Эксперты не обошли стороной и популярную «зеленую повестку». Очевидно, что Москва запоздала в реализации совместных проектов с Пекином. На фоне обострившегося кризиса тема стала еще острее. Директор Института экологической цивилизации КАОН Чжан Юншэн отметил, что глобальный консенсус по углеродной нейтральности означает конец индустриальной эры и начало новой эпохи «зеленого» развития. По его словам, все развитые страны являются государствами с высоким уровнем выбросов, от чего надо избавляться.

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Мы наблюдаем огромные объемы выбросов в окружающую среду со стороны развитых стран, что негативно влияет не только на экологическую ситуацию, но и на здоровье человека. Чтобы изменить ситуацию, нам нужно отказаться от традиционной модели индустриализации и встать на путь экологической цивилизации зеленого развития. А это означает, что однополярному миру, в котором доминируют развитые страны, наступает конец — приходит новый многополярный мир, учитывающий роль развивающихся стран, — сказал Юншэн.

Участники признают: успешнее всего сотрудничество между Москвой и Пекином развивается в военной сфере. Но тут подробностей не так много: обмен мнениями по оборонному взаимодействию проходит за закрытыми дверьми.