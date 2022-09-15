«Прекрасно, как обычно»: Лавров о переговорах Путина с Си Цзиньпином Глава МИД РФ Лавров назвал прекрасными переговоры Путина с Си Цзиньпином

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасными переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дипломат отметил, что диалог прошел «по-деловому, с обсуждением задач». Лавров заверил, что оценки международной обстановки России и Китая полностью совпадают.

Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз, — заявил Лавров.

Ранее Путин в рамках встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису и понимает озабоченности китайской стороны на этот счет. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова подробно разъяснить свою позицию по этому вопросу.

Российский президент также указал, что по итогам года РФ и КНР побьют новый рекорд по объему товарооборота. По словам главы государства, в прошлом году товарооборот двух стран увеличился на 35% и превысил $140 млрд, а за первые семь месяцев текущего года вырос еще на 25%.