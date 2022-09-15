Путин предрек новый рекорд товарооборота с Китаем по итогам 2022 года

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинм на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, что по итогам года РФ и КНР побьют новый рекорд по объему товарооборота, сообщает ТАСС. По его данным, в прошлом году товарооборот двух стран увеличился на 35% и превысил $140 млрд, а за первые семь месяцев текущего года вырос еще на 25%.

Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, — сказал глава российского государства.

Ранее о том, что товарооборот между Россией и Китаем растет «колоссальными темпами», сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, за 20 лет Москва и Пекин выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах. Другим важным партнером России «с колоссальным экономическим ростом» является Индия, которая покупает у РФ нефть, нефтепродукты, продукцию военного назначения и сельхозтовары.

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