Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай ради встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет территорию страны для встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. Ранее глава Китая был вынужден отказываться от поездок в связи с пандемией COVID-19.

По мнению научного сотрудника Китайского центра Оксфордского университета Джорджа Магнуса, подобным жестом Си Цзиньпин хочет показать свою уверенность в текущей мировой ситуации. Кроме этого, у правителя Китая могло накопиться много тем для обсуждения с Путиным. В частности, речь должна пойти о военном конфликте на Украине.

С моей точки зрения, все дело в Си: он хочет показать, насколько он уверен в себе внутри страны, и чтобы его считали международным лидером наций, выступающих против гегемонии Запада. В частном порядке я предполагаю, что Си будет больше всего обеспокоен тем, как идет война Путина, и действительно, будут ли в игре Путин или Россия в какой-то момент в ближайшем будущем, потому что Китаю все еще нужно антизападное руководство в Москве, — считает эксперт.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что 15–16 сентября в Самарканде в ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут очные переговоры Путина с Си Цзиньпином. По его словам, встреча будет носить весьма важный характер, подготовка к ней активно ведется.