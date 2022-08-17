МИД России: товарооборот с Китаем растет колоссальными темпами

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, за 20 лет Москва и Пекин выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.

С КНР у нас в 2021 году был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами, — сказал представитель ведомства.

Биричевский добавил, что другим важным партнером России в Азии «с колоссальным экономическим ростом» является Индия. Он пояснил, что страна покупает у РФ нефть, нефтепродукты, продукцию военного назначения, сельхозтовары.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые ввели санкции против России из-за действий на Украине. По данным исследования, преимущество недружественных стран ощущается как в экспорте, так и в импорте.

Согласно подсчётам, совокупный товарооборот с государствами из так называемого списка недружественных стран оценивается в сумму около $425,8 млрд, или около 54,2% общего торгового оборота России. Главным торговым партнёром в 2021 году был Евросоюз — на него приходилось 36% общего товарооборота, или $292 млрд, лидером среди стран ЕС выступает Германия (7,3%, или $57,34 млрд).

Китай остаётся лидером по товарообороту среди стран, которые отказались присоединяться к торговым ограничениям: 17,9%, или $140,7 млрд. В тройку лидеров среди дружественных стран также входят Белоруссия (4,9%, или $38,4 млрд) и Турция (4,2%, или $33 млрд).