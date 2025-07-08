На Западе предложили включить в G7 Россию и Китай Британский экономист О’Нил предложил реформу G7 с участием России и Китая

Формат G7 исчерпал себя и требует глубокой реформы, в рамках которой стоит рассмотреть возможность включения России и Китая, сообщает британский экономист Джим О’Нил в своей статье для Project Syndicate. По его мнению, «семерка» потеряла влияние и не отражает реального глобального баланса сил.

[Дональд Трамп] недавно предложил включить в G7 Россию, а, может, и Китай, я невольно с ним согласился, — пишет О’Нил.

Эксперт отметил, что нынешний состав группы экономически неэффективен, а присутствие стран еврозоны — Франции, Германии и Италии — дублирует интересы валютного блока. Автор напомнил, что еще в 2001 году предложил термин BRIC, подчеркивая рост Бразилии, России, Индии и Китая.

На сегодняшний день, как считает О’Нил, более справедливо говорить о G9 или даже G11 — с учетом Индии и Бразилии, а также исключением Канады и Великобритании, чье экономическое влияние значительно снизилось. О’Нил подчеркивает, что без расширения формата G7 не сможет адаптироваться к новым глобальным условиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономический потенциал БРИКС значительно превосходит показатели G7. По данным на 2025 год, совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности составляет $77 трлн — 40% мировой экономики, что на четверть выше аналогичного показателя «Большой семерки».