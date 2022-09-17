Эрдоган рассказал о намерении Турции стать членом ШОС

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде сообщил, что у Анкары есть желание стать новым членом ШОС, пишет Reuters. Турецкий лидер отметил, что страна нацелена вступить в организацию в 2023 году на саммите в Индии.

Цель Турции — стать членом Шанхайской организации сотрудничества, — заявил Эрдоган.

По его словам, этот вопрос будет «на повестке дня на переговорах в Индии, которая будет председательствовать в предстоящий период» в ШОС.

Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами [членами ШОС] будут переведены на совершенно иной уровень, — добавил Эрдоган.

16 сентября на саммите ШОС лидеры стран-членов подписали Самаркандскую декларацию. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».

Среди основных положений документа указаны ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами, сохранение космоса свободным от оружия.

Также стало известно, что Белоруссия станет новым членом организации.