Лидеры ШОС подписали Самаркандскую декларацию

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Лидеры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества

Лидеры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали по итогам саммита Самаркандскую декларацию, передает РИА Новости. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».

Среди основных положений документа указаны ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами, сохранение космоса свободным от оружия.

Также подписавшие декларацию выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и создание в Афганистане инклюзивного правительства.

Лидеры выразили единое мнение о недопустимости вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму.

Страны ШОС также объявили 2023-й Годом туризма. Кроме того, они договорились создать рабочие группы по борьбе с бедностью и традиционной медицине. Также утверждено положение о почетном звании «Посол доброй воли ШОС».

ШОС была основана в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия. Государства-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Белоруссия находится в процессе вступления в международную организацию. Иран уже пополнил ее ряды по итогам саммита, прошедшего 15 и 16 сентября.