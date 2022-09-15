Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян

Иран приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин в рамках саммита ШОС, проходящего в настоящее время в Самарканде, сообщает Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах, — сказал Абдоллахиян.

Генсекретарь ШОС также назвал сегодняшний день важным и для Ирана, и для Организации, поскольку положение Исламской Республики Иран в регионе как мощной и стабильной страны важно для объединения. Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества, считает Мин.

В 2005 году Иран стал страной-наблюдательницей ШОС. Процесс вступления республики в полноправное членство в организации начался в 2021 году.

В этом году саммит ШОС проходит 15-16 сентября в Самарканде. На нем председательствует президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее постпред РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что Шанхайская организация сотрудничества была создана для развития государств, а не для того, чтобы дружить против кого-либо. В этой связи сравнивать ее с блоком НАТО некорректно.