Российский дипломат призвала не сравнивать ШОС и НАТО Постпред России Степкина: сравнивать ШОС с НАТО некорректно

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана для развития государств, а не для того, чтобы дружить против кого-либо. В этой связи сравнивать ее с блоком НАТО некорректно. Такое заявление сделала в преддверии саммита организации в Самарканде постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что подобное сравнение не ново, но призвала не идти на поводу у западных коллег.

Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры, — сказала Степкина.

Она добавила, что НАТО является военным блоком, где ставка делается на силовое решение и разделение зон влияния. При этом в Хартии ШОС записано, что ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций.

Мы собрались в ШОС, чтобы сотрудничать и развивать наши государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, у нас нет такой задачи. <...> ШОС работает на принципах консенсуса, на принципах взаимного уважения, уважения к культурному многообразию, к социально-культурным традициям и структурам друг друга, стремления избегать каких-то недружественных шагов в отношении друг друга, — отметила дипломат.

Степкина рассказала, что в настоящее время организация охватывает 18 стран, куда входят непосредственно члены ШОС, наблюдатели и «партнеры по диалогу», а также активно развивает связи с многосторонними объединениями, включая ООН, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН.

Саммит ШОС в Самарканде запланирован на 15-16 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что на встрече в Самарканде ШОС может расширить свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии.