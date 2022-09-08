В ГД рассказали о перспективах развития ШОС Депутат Кравченко: ШОС позволяет проводить политику многополярного мира

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Денис Кравченко рассказал в беседе с NEWS.ru о перспективах развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам парламентария, помимо реализации интеграционных проектов (логистических, экономических и экологических) необходимо развитие институционально-договорной базы между Россией и Китаем.

В том числе в молодежном сотрудничестве я вижу огромную перспективу дальнейших отношений России с Китаем и всеми странами-участницами, придерживающихся Шанхайского духа, — считает Кравченко.

Как отметил парламентарий, на сегодняшний момент ШОС — надежное партнерство для стран, которые придерживаются политики многополярного мира. В связи с этим, интерес к Шанхайской группе продолжает ежегодно расти.

К нам присоединились Индия и Пакистан, только что в качестве партнеров подтверждены новые дружественные страны Катар, Египет и Саудовская Аравия, — сказал Кравченко корреспонденту NEWS.ru на ВЭФ.

Депутат отметил, что в ходе конференции «Роль ШОС в изменяющемся мире» были озвучены данные по росту экспорта в страны участницы Шанхайского договора экспорта из России. По итогам августа зафиксирован прирост экспорта в страны-участницы ШОС почти на 30%, а импорт из стран-участниц ШОС вырос на 46%.

В июле в Ташкенте прошло заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к саммиту, запланированному на 15–16 сентября в Самарканде. Ожидается, что на встрече организация расширит свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии. Процедура по вступлению последней также может начаться осенью.