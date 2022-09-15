Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС Президент России Владимир Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 сентября, прилетел на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит в городе Самарканд в Узбекистане. Ожидается, что на полях мероприятия российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит будет проходить в течение двух дней — 15 и 16 сентября. Лидеры стран-участниц намереваются обсудить целый ряд вопросов, в том числе усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности и другие.

Кроме того, Владимир Путин намерен провести встречи с руководством Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

Международная Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Ее участниками являются восемь стран — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также к ней относятся четыре страны-наблюдателя, в том числе Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, и ряд стран-партнеров, включая Армению, Азербайджан, Турцию и ряд других.

В 2021 году на предыдущем саммите ШОС стартовала процедура приема в организацию Ирана. В нынешнем году официальное заявление на полноценное присоединение к организации подала Белоруссия.

Ранее постоянный представитель России при Секретариате ШОС Наталья Степкина заявила, что Шанхайская организация сотрудничества была создана для развития государств, а не для того, чтобы дружить против кого-либо. В этой связи сравнивать ее с блоком НАТО некорректно. Она подчеркнула, что подобное сравнение не ново, но призвала не идти на поводу у западных коллег.

Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите ШОС из-за обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что в ходе саммита ШОС президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.