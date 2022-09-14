Пашинян не приедет на саммит ШОС из-за ситуации на границе Армении

Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) из-за обострившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства. Мероприятие стартует завтра, 15 сентября, в Самарканде.

В связи со сложившейся ситуацией на границе премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите ШОС в Самарканде, — отметили в пресс-службе правительства Армении.

На текущий момент в ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, Иран и Белоруссия находятся в процессе вступления в состав организации.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и его армянский коллега Пашинян подтвердили намерение посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что в ходе саммита ШОС президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.