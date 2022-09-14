Алиев и Пашинян подтвердили намерение посетить саммит ШОС в Самарканде

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили намерение посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, передает ТАСС. Саммит состоится 15–16 сентября.

По информации узбекского председательства, пока подтверждали намерение приехать в Самарканд, — говорится в сообщении.

ШОС — международная организация, созданная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что в ходе саммита ШОС президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Ранее стало известно, что на встрече в Самарканде ШОС может расширить свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. На прошлом саммите ШОС, проходившем в сентябре 2021 года в Душанбе, была начата процедура приема Ирана в организацию, а также процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.