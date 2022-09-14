Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на границе Армении и Азербайджана Reuters: Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Беседа состоится при личной встрече в Самарканде, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

[Глава] Турции Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде на этой неделе столкновения между Арменией и Азербайджаном, — говорится в сообщении агентства.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Ранее стало известно, что посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре отправится в Азербайджан и Армению для продолжения работы над мирным договором между странами. Армения и Азербайджан пребывают только в начале пути к примирению, для достижения результатов потребуется время, считают в российском дипведомстве.