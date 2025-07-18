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18 июля 2025 в 18:13

В Турции сообщили о разговоре Эрдогана с Путиным

Администрация Эрдогана сообщила о телефонном разговоре президента с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры по телефону, сообщили в администрации лидера республики. По данным ТАСС, главы государств обсудили двусторонние отношения.

Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы, — говорится в сообщении.

По данным администрации, Эрдоган указал на важность начать третий раунд переговоров с Украиной. Президент Турции также подтвердил готовность принять их в Стамбуле. В администрации Эрдогана отметили, что республика продолжит посредничество в диалоге, когда стороны определят подходящие для Москвы и Киева даты.

Эрдоган добавил, что Анкара стремится обеспечить стабильность и безопасность на территории Сирии. Президент Турции указал на угрозу для региона после вывода местных сил безопасности из Эс-Сувейды на юге арабской республики.

Ранее Эрдоган заявил, что выборы главы Турции пройдут в 2028 году согласно конституции. Президент подчеркивал, что тема досрочного голосования не обсуждается.

Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
Турция
переговоры
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