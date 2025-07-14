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14 июля 2025 в 15:11

Мавзолей Ленина и некрополь закроют для посетителей 19 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) России временно закроет Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. Объекты будут недоступны для посетителей в субботу, 19 июля.

19 июля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет, — сообщили в ФСО.

Как правило, Мавзолей Ленина открыт для посещений с 10:00 до 13:00 мск во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье. Причины введения временных ограничений в ФСО не уточнили.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сравнил Мавзолей Ленина с языческой традицией бальзамирования тел и призвал его закрыть. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что такой практики не должно быть в православной России.

До этого специалист по бальзамированию Маргарита Антонова высказала сомнения в подлинности останков, хранящихся в Мавзолее на Красной площади. Она предположила, что тело Ленина могло быть тайно захоронено, а в усыпальнице находится муляж.

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