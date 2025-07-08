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08 июля 2025 в 11:45

В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита

Политолог Третьяков: политически «Большая семерка» давно не центр мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Группа G7 («Большая семерка») превратилась в устаревший институт, который уже не определяет мировую экономику, заявил NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Он указал на спорные результаты саммита G7 и досрочный отъезд президента США Дональда Трампа.

«Большая семерка» теперь большая только в собственных глазах — по традиции, по привычке. В значительной степени она уже не определяет мировую экономику: есть и другие экономические гиганты, — отметил Третьяков.

По его словам, участники G7 не могут навязывать Китаю свои условия в экономике, а санкции против России провалились, несмотря на нанесенный ущерб.

Политически «Большая семерка» давно не центр мира — ни Китай, ни Индия, ни Россия не собираются ему подчиняться, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что это один из устаревших институтов Запада, время которого давно прошло. Даже «Большой двадцатке» уделяется больше внимания, чем G7, резюмировал Третьяков.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения в Рио-де-Жанейро, заявил, что БРИКС существенно превосходит G7 в экономическом плане. По его словам, у «Группы семи» совокупный ВВП, по данным на 2025 год, фактически на четверть ниже.

Большая семерка
Запад
Россия
МГУ
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
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