Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 17:16

В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву

Песков: приезд Уиткоффа в Россию позволил выйти на встречу Путина и Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву был результативным и продуктивным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, именно эта встреча позволила организовать саммит глав государств.

Последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что Россия и США могли согласовать ключевые решения в рамках двусторонних отношений до саммита на Аляске. По его мнению, основы соглашения были заложены во время визита Уиткоффа в Москву.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.

Также стало известно, что в Анкоридже забронировали все жилье перед встречей президентов РФ и США. Местные жители размещают журналистов в своих домах, покупая спальники и устанавливая палатки.

Дмитрий Песков
Стив Уиткофф
Владимир Путин
Дональд Трамп
