В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России

В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России Песков назвал важными слова Трампа о ядерной подлодке у берегов России

Слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов России в ответ на испытание ракеты «Буревестник» являются его точкой зрения на ситуацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, мнение политика важно, передает ТАСС.

Эта точка зрения главы американского государства, она важна, — сказал Песков.

Ранее глава Белого дома заявил, что США не нуждаются в ракетах, способных пролететь 12 тыс. километров, поскольку у них есть атомные подводные лодки у берегов России. Таким образом он оценил испытание «Буревестника».

Между тем военный эксперт Алексей Леонков пояснял, что подводные лодки ВМС США регулярно курсируют вблизи территориальных вод РФ для обучения экипажа, что является стандартной практикой еще со времен холодной войны. По его словам, российские силы проводят аналогичные маневры у побережья Соединенных Штатов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в России завершены испытания «Буревестника». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав не всю свою предельную мощность.