Песков оценил данные ВЦИОМа о доверии к референдумам и Путину Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМа о доверии к референдумам и поддержке Путина

Фото: dan-news.info

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит противоречия в данных ВЦИОМа о доверии к референдумам и поддержке главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему в данных социологов число поверивших итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонских областях не достигает уровня поддержки президента.

Не вижу здесь никакого противоречия. Я думаю, что давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют, — сообщил Песков.

Согласно данным ВЦИОМа, 75% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно. При этом уровень поддержки президента составляет 80%.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Депутаты Госдумы также ратифицировали договоры о принятии новых субъектов в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ