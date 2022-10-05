Путин подписал законы о вхождении новых субъектов в состав России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, следует из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.

О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, — говорится в тексте одного из опубликованных указов.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. После документы поступили на подпись президенту.

Депутаты Госдумы также ратифицировали договоры о принятии новых субъектов в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте главы государства.