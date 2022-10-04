Совфед одобрил законы о вхождении в Россию четырех новых регионов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, трансляция заседании ведется на сайте верхней палаты парламента. Закон поступает на подпись президенту.

Ранее Совфед единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении новых территорий в состав России.

Народные советы ЛНР и ДНР также ратифицировали договоры о принятии республик в состав в России и образовании новых субъектов, передает ТАСС.

Согласно документам, пределы новых субъектов будут определены границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Также предусматривается образование со дня принятия в РФ двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия, их главы получат статус губернаторов.

Уточняется, что президент России в течение 10 дней со дня принятия регионов в состав России назначит врио руководителей субъектов.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.