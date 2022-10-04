Совфед ратифицировал договоры о принятии новых регионов в состав России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает ТАСС. Документы были подписаны в Москве 30 сентября.

Согласно документам, пределы новых субъектов будут определены границами территорий, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Также предусматривается образование со дня принятия в РФ двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия, их главы получат статус губернаторов.

Уточняется, что президент России в течение 10 дней со дня принятия регионов в состав России назначит врио руководителей субъектов.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов о вхождении в состав РФ, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.