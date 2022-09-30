Путин подписал указ о вхождении бывших украинских территорий в состав РФ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

После подписания документов политики взялись за руки под восторженные крики из зала: «Россия!». Подписавшиеся скандировали название страны вместе с собравшимися. После этого церемония была официально завершена.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди разъяснила, что порядок вхождения новых регионов в состав России будет аналогичен опыту присоединения Крыма и Севастополя. После принятия декларации о независимости Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР будут заключены договоры между ними и Россией об образовании новых субъектов, которые закрепят федеральным конституционным законом.