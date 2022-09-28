Жители четырех освобожденных регионов поддержали присоединение к РФ Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в состав России

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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Отмечается, что в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. По информации центральных избирательных комиссий всех регионов, нарушения в ходе голосования не были зафиксированы, сообщает РИА Новости.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, — сказано в публикации.

Явка при этом на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.

Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, рассказал ранее член комитета по международным делам Виталий Милонов. Он добавил, что уже отпросился у своего командира, чтобы принять участие в этом мероприятии.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результатов референдумов.