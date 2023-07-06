В Кремле не знают, где Пригожин Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

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Евгений Пригожин

Кремль не следит за перемещениями бизнесмена Евгения Пригожина, не имеет ни возможности, ни желания это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Нет, мы не следим за его [Пригожина] перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. По словам президент, бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии также нет, они располагаются в своих постоянных лагерях. Он подчеркнул, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию напрямую зависит от решения властей России и руководства военной компании.

Позже Лукашенко пообещал, что «мочить» связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя никто не будет. Президент Белоруссии добавил, что в скором времени встретится с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудит ситуацию вокруг военной компании, а также ее дальнейшее функционирование.