Украина хочет сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил депутат Госдумы Юрий Швыктин, комментируя утренний удар ВСУ по Ростову-на-Дону. По его словам, которые приводит Lenta.ru, сегодня, 14 августа, Киев приложит максимум усилий в этом направлении.

Думаю, сегодня ВСУ будут предпринимать все усилия для того, чтобы сорвать переговоры. Они будут организовывать провокации, прикладывая все усилия к тому, чтобы ответ России привел к отмене встречи Путина и Трампа, — сказал Швыткин.

Ранее сегодня, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встрече с западными лидерами. Причиной его личного присутствия на мероприятии стало желание избежать новой конфронтации с Трампом перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске.

До этого папа римский Лев XIV выразил надежду, что историческая встреча президентов России и США на Аляске приведет к соглашению о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул свою неизменную позицию в пользу мира и прекращения насилия.