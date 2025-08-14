Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:19

В Госдуме заподозрили Киев в попытке сорвать переговоры

Депутат Швыткин: Киев попытается сорвать переговоры на Аляске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Украина хочет сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил депутат Госдумы Юрий Швыктин, комментируя утренний удар ВСУ по Ростову-на-Дону. По его словам, которые приводит Lenta.ru, сегодня, 14 августа, Киев приложит максимум усилий в этом направлении.

Думаю, сегодня ВСУ будут предпринимать все усилия для того, чтобы сорвать переговоры. Они будут организовывать провокации, прикладывая все усилия к тому, чтобы ответ России привел к отмене встречи Путина и Трампа, — сказал Швыткин.

Ранее сегодня, 14 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встрече с западными лидерами. Причиной его личного присутствия на мероприятии стало желание избежать новой конфронтации с Трампом перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске.

До этого папа римский Лев XIV выразил надежду, что историческая встреча президентов России и США на Аляске приведет к соглашению о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул свою неизменную позицию в пользу мира и прекращения насилия.

депутаты
Госдума
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты основные повреждения после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону
Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США
Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.