16 сентября 2025 в 16:10

В Госдуме рассказали об обратной стороне угроз Трампа ввести новые санкции

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции имеют определенные выгоды для РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету Сергей Чижов. По его словам, после заявлений американского лидера на прошлой неделе цены на нефть только выросли, что привело к пополнению российского бюджета.

Рост цен на черное золото начался после того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против нашей страны значительные санкции, — сказал Чижов.

Депутат считает, что призыв Трампа к Европе отказаться от российских энергоресурсов вряд ли выполним. Тем не менее, отметил он, многие зарубежные инвесторы поверили угрозам Вашингтона и начали дополнительно скупать нефть, что привело к повышению цен.

Ранее Трамп заявил, что санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Американский лидер признал, что хочет полностью прекратить такие поставки. В свою очередь политолог Сергей Станкевич отметил, что Евросоюз, вероятнее всего, продолжит использовать часть российской нефти и газа, а полный отказ от них приведет к упадку промышленности в странах объединения.

