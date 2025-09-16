Губерниев поздравил главу МОК с днем рождения и раскрыл ее отношение к РФ Губерниев: с главой МОК можно договариваться о допуске россиян к соревнованиям

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с днем рождения. Он также отметил, что с ней можно договориться о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

Кирсти Ковентри — большая молодец. Она доказывает, что если спортсмен старается не только на тренировках, а в свободное время еще занимается саморазвитием и учебой, прислушивается к умным людям, то может пойти далеко. Понятно, что Кирсти под давлением, но уже неоднократно давала понять, что ее позиция по отношению к России не так радикальна, как у многих коллег. С ней можно договариваться, практика это подтверждает. Желаю ей здоровья и всего самого доброго, — заявил Губерниев.

16 сентября Ковентри исполнилось 42 года. В конце июня она официально сменила на посту главы МОК Томаса Баха и стала первой женщиной-президентом в истории организации.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.