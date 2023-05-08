В Госдуме назвали призывы Буданова к убийству россиян геноцидом Депутат Журова назвала слова начальника ГУР Украины об убийстве россиян проявлением геноцида

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Высказывания начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян являются проявлением геноцида, сообщила в разговоре с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она заявила, что Россия будет внимательно следить за реакцией мирового сообщества на заявление украинского представителя.

Когда он говорит о русских, то значит, что уже нет градации между тем, является ли человек, например, чиновником, имеющим отношение к законодательству, которое принималось по новым территориям, или журналистом, который что-то говорил про Украину. Речь о любом русском, например, о ребенке, который находится где-то на отдыхе за рубежом или учится за границей, — сказала Журова.

Буданов ранее заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру. Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля, спустя год после начала спецоперации. Такой приказ одному из офицеров ГУР отдал Буданов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По его словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.