В Госдуме призвали считать террористом главу украинской разведки Депутат Новиков призвал считать главу украинской разведки Буданова террористом

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов (справа)

Главу украинской разведки Кирилла Буданова следует считать террористом, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя его слова о неслучайности пожаров в России. По его словам, нельзя оставлять подобные заявления без ответа. Парламентарий призвал наказать Буданова. При этом он добавил, что словам главы разведки Украины нельзя доверять, ведь он может пытаться таким образом доказать свою полезность.

Нельзя принимать все его слова за чистую монету: ему необходимо имитировать бурную деятельность, доказывая свою полезность перед заказчиками. Тем не менее такие заявления нельзя оставлять без ответа. Господин Буданов должен понимать, что Россия наказывает за подобные действия. Его никто за язык не тянул, — заявил Новиков.

Депутат уточнил, что подобными заявлениями Буданов создает приятный для самого себя имидж. При этом пожары, о которых он говорит, все же случились из-за человеческого фактора, уверен парламентарий. Однако российским спецслужбам в своей деятельности все равно следует учитывать, что украинская разведка может иметь отношение к подобным происшествиям.

Начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что возникновение многих пожаров на территории России не является случайностью. До этого он говорил, что в РФ работают агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По словам руководителя разведки, угроза останется до тех пор, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».