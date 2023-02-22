Украинская разведка заявила о неслучайности пожаров в России Глава украинской разведки Буданов сказал, что многие пожары в России неслучайны

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Возникновение многих пожаров на территории России не является случайностью, заявил начальник главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, сказанным журналистам Forbes Ukraine, в РФ «постоянно что-то горит». Так он ответил на вопрос о том, могут ли пожары в России являться результатом боевых действий.

Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах <...>. Понятно, что она не просто так горит, — сказал Буданов.

До этого он говорил, что в РФ работают агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По словам руководителя разведки, угроза останется до тех пор, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Также Буданов заметил, что с середины и до конца весны 2023 года на Украине будут происходить бои, которые станут переломным моментом конфликта. По его словам, Россия уже начала большое наступление.

Прежде генерал британской армии Руперт Джонс предположил, что в скором времени украинская армия может утратить контроль над некоторыми крупными городами. Офицер считает, что ВСУ рискуют потерять Харьков и Запорожье.