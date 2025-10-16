В ГД ответили, в каком случае нужно запретить применение пальмового масла Депутат Говырин: пальмовое масло в продуктах для детей должно быть запрещено

Пальмовое масло следует запретить использовать в продуктах для детей, поскольку его массовое применение в пищевой промышленности создает риски для здоровья, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, этот ингредиент может содержаться в сладких подарках, которые раздают детям в канун новогодних праздников.

Пальмовое масло сегодня кладут везде — от тортов до шампуней и мыла. Проблема в том, что его стали использовать недобросовестные бизнесмены для производства сливочного масла, молочной и различной продукции. Если посмотреть внимательно на упаковку, то в шоколадных батончиках и конфетах, которые раздают детям в канун новогодних праздников, есть пальмовое масло и различные добавки, которые провоцируют кариес, набор веса и аллергические реакции. Нежелательно использование пальмового масла для продуктов питания, поставляемых в школы, детские сады, институты и больницы, — пояснил Говырин.

Он отметил, что вред для здоровья связан с высоким содержанием насыщенных жиров в рафинированном продукте. По мнению Говырина, это способствует повышению уровня «плохого» холестерина. Депутат добавил, что в процессе рафинирования в пальмовом масле могут образовываться канцерогенные вещества.

Вред пальмового масла заключается в высоком содержании насыщенных жиров. Их в рафинированном пальмовом масле содержится до 50%. Это может способствовать повышению уровня «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в процессе рафинирования в пальмовом масле могут образовываться вредные вещества, такие как глицидиловые эфиры жирных кислот, признанные потенциально канцерогенными, — резюмировал Говырин.

Ранее Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос введения акцизов на пальмовое масло. Соответствующая инициатива содержится в принятом депутатами проекте обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии также предложили кабмину проработать возможность повышения ставки таможенной пошлины на этот продукт.