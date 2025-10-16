Врач назвала неочевидный негативный эффект от поедания сладостей Врач Милюхина заявила, что сладкое может мешать нормальной работе памяти

Чрезмерное употребление сладких продуктов способно ухудшать качество сна и негативно влиять на нормальное функционирование памяти, заявила KP.RU врач Ирина Милюхина. Она пояснила, что глубокий сон играет ключевую роль в восстановительных процессах мозга. Именно в этой фазе происходит перенос значимой информации из кратковременной памяти в долговременное хранилище. Когда данный механизм нарушается, у человека снижается способность к запоминанию новой информации и концентрации внимания.

Китайские исследователи проверяли качество сна сотрудниц кондитерской фабрики. Оказалось, что от сладостей страдает глубина сна. Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти, — заявила врач.

Милюхина также сообщила, что аналогичный отрицательный эффект может возникать при чрезмерном употреблении других продуктов. Речь идет об алкогольных напитках и большом количестве красного мяса.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что употребление двух десертов в течение дня не окажет негативного влияния на здоровье при условии, что их едят во время завтрака и обеда. Специалист пояснил, что этот объем сладкого соответствует установленной суточной норме потребления быстрых углеводов, составляющей от 30 до 50 граммов.