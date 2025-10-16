Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:08

Врач назвала неочевидный негативный эффект от поедания сладостей

Врач Милюхина заявила, что сладкое может мешать нормальной работе памяти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное употребление сладких продуктов способно ухудшать качество сна и негативно влиять на нормальное функционирование памяти, заявила KP.RU врач Ирина Милюхина. Она пояснила, что глубокий сон играет ключевую роль в восстановительных процессах мозга. Именно в этой фазе происходит перенос значимой информации из кратковременной памяти в долговременное хранилище. Когда данный механизм нарушается, у человека снижается способность к запоминанию новой информации и концентрации внимания.

Китайские исследователи проверяли качество сна сотрудниц кондитерской фабрики. Оказалось, что от сладостей страдает глубина сна. Сокращаются фазы, когда происходит консолидация памяти, — заявила врач.

Милюхина также сообщила, что аналогичный отрицательный эффект может возникать при чрезмерном употреблении других продуктов. Речь идет об алкогольных напитках и большом количестве красного мяса.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что употребление двух десертов в течение дня не окажет негативного влияния на здоровье при условии, что их едят во время завтрака и обеда. Специалист пояснил, что этот объем сладкого соответствует установленной суточной норме потребления быстрых углеводов, составляющей от 30 до 50 граммов.

здоровье
сладкое
питание
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я дед»: Маликов раскрыл отношение к мату в песнях
Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.