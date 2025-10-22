Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:56

Стало известно, кто пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Рябков: противники мешают договоренностям России и США

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Фото: РИА Новости

Противники стремятся сорвать договоренности между Россией и США и помешать новой встрече лидеров, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, подготовка к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, передает ТАСС.

Есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом — неделя, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения, — отметил Рябков.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о встрече с Путиным. Он отметил, что диалог должен быть продуктивным. При этом он пообещал раскрыть планы относительно возможных переговоров в течение ближайших 48 часов.

До этого Трамп выразил уверенность, что Путин и украинский лидер Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта на Украине. Глава Белого дома также отметил, что угрозы перерастания его в третью мировую войну сейчас нет.

В свою очередь политолог Михаил Варшав заявил, что Путин и Трамп говорят «на одном языке» большой политики, где трезвый расчет преобладает над эмоциями. Он охарактеризовал предстоящие переговоры в Будапеште как символическое подтверждение изменившегося мирового порядка с возвращением России в качестве равноправного участника.

