В России заработает программа долгосрочных сбережений Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений россиян

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий работу новой программы долгосрочных сбережений. Она позволит гражданам заключать соглашения с негосударственными пенсионными фондами для получения дополнительного дохода при выполнении оговоренных условий.

В пояснительной записке к документу новый формат накоплений называют «простым и интересным финансовым продуктом», который может функционировать как за счет личных средств, так и при стимулирующей поддержке со стороны государства.

Участники проекта смогут использовать сбережения после 15 лет участия в программе или же при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Программой предусмотрен механизм, позволяющий забрать средства в любой момент, однако без потери дохода это удастся сделать только при особых жизненных ситуациях, например, при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца.

Программа начнет действовать с 1 января 2024 года. Участие в ней — добровольное. При этом сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами.

Ранее Путин ввел запрет на взыскание долгов по кредитам и займам с жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ограничение будет действовать до 2026 года.