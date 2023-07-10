Путин временно освободил часть россиян от уплаты долгов по кредитам Путин запретил взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов России до 2026 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать задолженность по кредитам и займам с жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Ограничение будет действовать до 1 января 2026 года.

Закон вступит в силу через десять дней с момента его официальной публикации. Речь идет о долговых обязательствах перед банками и микрофинансовыми организациями, которые возникли до 30 сентября 2022 года.

Запрет не распространяется на задолженность между физическими лицами, перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, а также по займам индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года объем выданных в России займов обновил максимум. Всего за пять месяцев количество выданных потребительских кредитов выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

При этом наблюдается рост средней суммы кредита. За год она увеличилась на 16,7% и достигла 192,52 тысячи рублей. В общей сложности россияне задолжали банкам порядка 8,6 триллиона рублей, а доля просроченных кредитов составила 12,4% от общего объема.