ВСУ прижали к Осколу, «Икары» взмоют в небо: новости СВО к вечеру 2 июля

ВСУ прижали к Осколу, «Икары» взмоют в небо: новости СВО к вечеру 2 июля

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. По его словам, в настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 июля, читайте в материале NEWS.ru.

В российскую армию поступили десятки тысяч новых дронов «Икар»

Российские военные получили от столичных разработчиков несколько десятков тысяч флагманских дронов-камикадзе «Икар», сообщили в Народном фронте. Особенность БПЛА в том, что на него можно установить, в частности, сменяемые видеопередатчики, радиоприемники и крепления под боевую часть, а также поворотные камеры с переключением на тепловизор.

В Народном фронте добавили, что уже несколько десятков тысяч дронов «Икар» были переданы на передовую российским военнослужащим. В планах — увеличения этого показателя до сотен тысяч.

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в глубоком блиндаже

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск ВС России «Центр» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Объект был расположен в глубоком блиндаже, противник использовал его для управления беспилотной авиацией и штурмовыми подразделениями.

Боевая работа САУ «Мста-С» ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В министерстве добавили, что формирования ВСУ, лишившись управления, утратили координацию действий. Это позволило российским военным занять выгодные позиции для продвижения подразделений группировки.

Украинских военных выбили из населенного пункта в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВС РФ выбили ВСУ из села Малиновка в Запорожской области. Населенный пункт находится к востоку от Гуляйполя, где расположен крупный логистический пункт украинской армии. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Киев перебросил спецподразделение ГУР на границу с Россией

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан» переброшено на Сумское направление из-за больших потерь ВСУ, рассказали в российских силовых структурах. Как отмечается, данное формирование действует в составе штурмовых групп. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В то же время Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что две группы диверсантов Вооруженных сил Украины предприняли попытку проникнуть в Курскую область через село Горналь в Суджанском районе. Операция ВСУ провалилась благодаря ВС России, которые ликвидировали почти всю живую силу противника. В Минобороны эти данные не комментировали.

По информации канала, российские силы полностью уничтожили первую группу диверсантов. Вторая группа, понеся значительные потери, бросила погибших и раненых и отступила на территорию Украины.

Российские военные закрепляются на новых позициях в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил России сумели закрепиться на новых позициях в лесу у населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко. Кроме того, российские войска заняли порядка трех гектаров территории у Петропавловки, добавил он. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Купол Донбасса» защитил города ДНР от атак

Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 113 украинских БПЛА над ДНР за сутки, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике. Над Горловкой нейтрализовали 75 беспилотных летательных аппаратов разведывательного и ударного типов. По информации ведомства, среди них было обнаружено беспилотное воздушное судно самолетного типа «Чаклун», несущее самодельное взрывное устройство.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО России за прошедшие сутки сбили семь американских авиабомб JDAM ВСУ. По данным ведомства, также речь идет о ликвидации 131 БПЛА.

Эксперт заявил о плачевном положении ВСУ в Сумской области

Заградотряды Вооруженных сил Украины убивают бойцов, которые пытаются сдаться в плен российской армии на Сумском направлении, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, иначе случаи сдачи украинских солдат в плен приобрели бы массовый характер.

Он добавил, что переброшенные на Сумское направление резервы ВСУ не успели пройти долгую подготовку, поэтому понимают приближение своей гибели. По словам военэксперта, на контакт с ВС РФ пытаются выйти те, кто смелее или относит себя к русским. Кнутов уточнил, что в качестве заградотрядов выступают иностранные наемники и бойцы подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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