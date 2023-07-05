Россияне взяли рекордное число кредитов: как не переплатить банку Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на потребительском кредите

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем выданных кредитов в России в мае 2023 года рекордно вырос. Причем как в количественном, так и денежном выражении. Может ли это привести к банковскому кризису, если закредитованные должники массово не вернут деньги банкам и последние начнут лопаться? И как самим россиянам снизить переплату по кредитам? На эти вопросы ответит NEWS.ru.

Как увеличилась выдача кредитов

За пять месяцев 2023 года количество выданных потребительских кредитов выросло в 2,2 раза по сравнению с январем — маем 2022 года — до 14,7 млн штук на общую сумму 2,83 трлн руб. (+109,2%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Скоринг бюро».

Только в мае россияне взяли 3,4 млн кредитов на 660,2 млрд руб. В количественном выражении это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном — в 3,5 раза.

Выросла и средняя сумма кредита: за год она увеличилась на 16,7% и достигла 192,52 тыс. руб. В общей сложности россияне задолжали банкам 8,6 трлн руб. — именно столько к концу мая составил совокупный портфель потребкредитов (+21,7% за год).

Как в целом растут долги россиян

Эксперты «Скоринг бюро» считают, что риски для банков сохраняются на стабильно высоком, но приемлемом для потребкредитов уровне. По данным компании, уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сектору на конец мая составил 12,4%, а это на 3 процентных пункта ниже, чем год назад.

С другой стороны, объем проблемной задолженности по кредитным картам уже достиг рекордных 225 млрд руб. Просрочка по выплате займов обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля. В количественном выражении оказались просрочены почти 6% всех выданных кредиток. По словам экспертов, это максимум с октября 2022 года.

Настораживает экспертов и общий уровень закредитованности россиян, то есть отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу. Например, по данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), этот показатель с начала года вырос с 35% до 41%. Правда, по данным ЦБ, долги есть менее чем у четверти россиян.

Грозит ли это банковским кризисом

Роста потребительского кредитования пугаться не стоит. Это, скорее, восстановление банковского рынка, говорит эксперт Федерального методического центра финансовой грамотности населения РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Камбурова. По ее словам, сработал эффект низкой базы: прошлой весной объем выданных кредитов сильно снизился из-за резкого роста ключевой ставки и высокого уровня неопределенности. Поэтому по сравнению с прошлым годом число взятых кредитов кажется большим.

«При этом нужно обращать внимание на уровень просроченных кредитов, так как именно этот показатель может оказать негативное влияние на банковский сектор», — говорит эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как не переплачивать по потребкредиту

Проведите инспекцию на рынке кредитов. Сравните условия, которые предлагают разные банки с точки зрения суммы и срока. Для этого можно воспользоваться специальными интернет-сервисами. Обычно чем больше сумма кредита или его срок, тем меньше ставка, а краткосрочные кредиты, наоборот, стоят дороже.

Смотрите не на ставку, а на ПСК. Зачастую заемщиков интересует исключительно размер процентной ставки, но эксперты советуют ориентироваться на полную стоимость кредита (ПСК). Это все ваши затраты по обслуживанию кредита, которые включают в себя непосредственно проценты за пользование кредитом, а также различные комиссии и другие платежи, предусмотренные договором с банком.

Но имейте в виду, что ПСК не включает:

штрафные санкции за нарушение условий договора, в том числе неустойку, штрафы и пени;

дополнительные услуги от банка (например, СМС-банкинг);

обязательное страхование;

платежи, величина и сроки уплаты которых зависят от решений и действий заемщика.

Старайтесь погашать долг досрочно. Чем раньше вы рассчитаетесь с банком, тем быстрее избавитесь от трат на обслуживание кредита. Сегодня по закону кредит можно погасить в любое время — через год, месяц или даже на следующий день после того, как вы его оформили. Правда, в некоторых случаях придется заранее уведомить об этом банк (читайте полные условия договора).

Вносите больше, чем требуется. Досрочное погашение сокращает ваш долг по кредиту (остаток долга). Чем раньше вы начнете это делать, тем меньше заплатите банку. А вот копить и потом гасить сразу большой суммой, скорее, неправильно. Экономия в этом случае будет меньше.

Не забывайте про возможность рефинансирования. Если найдете более выгодное предложение от другого банка — смело рефинансируйте ваш кредит. Вы получите новый займ для погашения старого долга, только на более выгодных условиях. А значит, ваша переплата будет меньше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще можно сделать, чтобы платить меньше

Присмотритесь к кредитным картам. У кредитов есть так называемый грейс-период — льготный период уплаты процентов. У некоторых банков период, в течение которого проценты не уплачиваются вовсе, достигает 180 дней. Так кредитка окажется выгоднее классического потребкредита.

Создайте положительную кредитную историю. Если планируете взять крупную сумму (до 500 тыс. руб.), желательно иметь положительную кредитную историю. Перед обращением в банк можно оформить кредитную карту, несколько раз взять небольшой краткосрочный кредит по кредитке и тут же его погасить. Таким образом у вас будет сформирована кредитная история, которая позволит повысить кредитный рейтинг и снизить процентную ставку на более крупный кредит.

Материал подготовлен при участии экспертов: старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина и замдиректора Высшей школы финансов, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Бондаренко.

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